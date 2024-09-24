Два российских «стратега» Ту-95 с истребителями пролетели вблизи Аляски
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова моря недалеко от западного побережья Аляски, сообщила пресс-служба Минобороны.
Полет длился более 11 часов. Ракетоносцев сопровождали истребители Су-35с и Су-30см.
В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Накануне американские военные отследили четыре российских самолета, которые не нарушили воздушного пространства США и Канады, оставаясь в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
15 сентября Ту-95 пролетели над нейтральными водами Чукотского моря у Аляски и отработали учебный удар крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника. Тогда длительность полета ракетоносцев составила 10 часов.
Американские военные тогда также выявили полет российских самолетов. В командовании США заявили, что не рассматривают эту регулярную российскую активность в аляскинской зоне ADIZ как угрозу.
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