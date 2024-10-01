Роспотребнадзор заявил о распространении в России нового коронавируса

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Роспотребнадзор зарегистрировал в России семь случаев заражения новым штаммом коронавируса — ХЕС, сообщила пресс-служба ведомства.

При этом доминирующим вариантом вируса в России остается линия JN.1, отметили в Роспотребнадзоре.

Новый вариант COVID-19 был найден в Германии в июне 2024 года. После этого его обнаружили еще в нескольких странах. Симптомы XEC также схожи с известными вариантами коронавируса. Наиболее распространены лихорадка, головная боль, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость.

Там уточнили, что за последнюю неделю в стране выявили более 35 тыс. случаев заболевания COVID-19 — это на 32% меньше, чем за предшествующую неделю.

Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа продолжается, привились почти 26,2 миллиона россиян, отметили в ведомстве.

В середине сентября в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране зафиксировали резкое увеличение вариантов возбудителей COVID, способных обходить иммунитет к инфекции. В ведомстве объяснили, что к тому моменту за последние две-три недели в России в 2,5 раза вырос удельный вес вариантов штаммов нового коронавируса — KP.3 и LB.1, которые входят в сублинию FLiRT.