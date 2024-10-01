«РИА Новости»: следствие по делу о теракте в «Крокусе» продлено до 22 декабря

«РИА Новости» узнало о продлении следствия по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следствие продлило до 22 декабря срок предварительного расследования по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы в распоряжении агентства.

Таким образом, следствие по делу будет вестись не менее девяти месяцев.

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал в «Крокус Сити Холле». Они открыли огонь по людям, в здании начался пожар, который охватил более 13 тыс. кв. м. Огонь окончательно потушили только вечером следующего дня.

Во время теракта и пожара погибли 137 человек, в том числе три ребенка. Число пострадавших достигло 180 человек. В рамках расследования были задержаны 20 человек, в том числе четверо исполнителей теракта.

Устроивших нападение в концертном зале задержали в Брянской области, когда они пытались скрыться, а позднее арестовали. Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан». Теракту содействовали власти Украины, утверждал глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это опровергали.

По делу о теракте задержаны более 20 человек, говорил Бортников. В их числе те, кто обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи. Предполагаемыми исполнителями следствие считает Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, они арестованы.