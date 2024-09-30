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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Крокуса»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Алексей Осанушков
Алексей Осанушков (Фото: yarkprf.ru)

Президент Владимир Путин своим указом объявил благодарность двум сотрудникам «Крокус Сити Холла», документ опубликован на портале правовых актов.

Благодарность президента объявлена за самоотверженные и решительные действия в экстремальных условиях.

Поощрение получили:

  • администратор ложи административно-хозяйственного отдела филиала «Крокус Сити Холла» Мейер София;
  • контролер отдела пропускного режима филиала «Крокус Сити Холла» Осанушков Алексей.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Мейер помогала выводить зрителей из VIP-ложи концертного зала во время нападения террористов. Среди зрителей ложи оказались актер Сергей Светлаков и спортивный комментатор Виктор Гусев. О своем спасении актер рассказал в интервью Ксении Собчак и публично поблагодарил Мейер. «Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — сказал Светлаков.

В интервью РБК охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков рассказал, что ему удалось эвакуировать больше ста человек. Они прошли через подвальное помещение, склады и подземную парковку, после чего вышли на улицу через фойе, добавил охранник.

В июне 2024 года Путин наградил медалями «За спасение погибавших» школьников, которые оказывали помощь людям во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Тогда медали за «смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» получили четыре подростка:

  • ученица московской школы № 1900 Виктория Волчихина;
  • ученик московской школы № 1191 Александр Журик;
  • ученица Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова;
  • ученик московской школы № 1564 Артемий Филимонов.

Все четверо работали в «Крокусе». В день теракта Волчихина, Журик и Филимонов работали гардеробщиками, Терехова — контролером в зале.

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал в «Крокус Сити Холле». Они открыли огонь по людям, в здании начался пожар, который охватил более 13 тыс. кв. м. Огонь окончательно потушили только вечером следующего дня.

Во время теракта и пожара погибли 137 человек, в том числе три ребенка. Число пострадавших достигло 180 человек. В рамках расследования были задержаны 20 человек, в том числе четверо исполнителей теракта.

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Владимир Путин Крокус Сити Холл теракт
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телеведущий, актер, продюсер, сценарист
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Ксения Собчак

журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
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