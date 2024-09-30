Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Крокуса»

Алексей Осанушков (Фото: yarkprf.ru)

Президент Владимир Путин своим указом объявил благодарность двум сотрудникам «Крокус Сити Холла», документ опубликован на портале правовых актов.

Благодарность президента объявлена за самоотверженные и решительные действия в экстремальных условиях.

Поощрение получили:

администратор ложи административно-хозяйственного отдела филиала «Крокус Сити Холла» Мейер София;

контролер отдела пропускного режима филиала «Крокус Сити Холла» Осанушков Алексей.

Мейер помогала выводить зрителей из VIP-ложи концертного зала во время нападения террористов. Среди зрителей ложи оказались актер Сергей Светлаков и спортивный комментатор Виктор Гусев. О своем спасении актер рассказал в интервью Ксении Собчак и публично поблагодарил Мейер. «Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — сказал Светлаков.

В интервью РБК охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков рассказал, что ему удалось эвакуировать больше ста человек. Они прошли через подвальное помещение, склады и подземную парковку, после чего вышли на улицу через фойе, добавил охранник.

В июне 2024 года Путин наградил медалями «За спасение погибавших» школьников, которые оказывали помощь людям во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Тогда медали за «смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях» получили четыре подростка:

ученица московской школы № 1900 Виктория Волчихина;

ученик московской школы № 1191 Александр Журик;

ученица Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова;

ученик московской школы № 1564 Артемий Филимонов.

Все четверо работали в «Крокусе». В день теракта Волчихина, Журик и Филимонов работали гардеробщиками, Терехова — контролером в зале.

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал в «Крокус Сити Холле». Они открыли огонь по людям, в здании начался пожар, который охватил более 13 тыс. кв. м. Огонь окончательно потушили только вечером следующего дня.

Во время теракта и пожара погибли 137 человек, в том числе три ребенка. Число пострадавших достигло 180 человек. В рамках расследования были задержаны 20 человек, в том числе четверо исполнителей теракта.