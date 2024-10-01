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Операция Израиля в Ливане ,  
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США поддержали уничтожение объектов «Хезболлы» вдоль границы с Израилем

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин согласился с израильским коллегой Йоавом Галлантом в том, что «инфраструктуру для атак» ливанского движения «Хезболла» вдоль границы необходимо уничтожить. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Минобороны США.

«Они (Остин и Галлант. — РБК) пришли к соглашению о необходимости демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанское [движение] «Хезболла» не сможет осуществить нападения по типу [атаки ХАМАС] 7 октября на северные районы Израиля», — говорится в пресс-релизе.

Накануне, 30 сентября, главы военных ведомств США и Израиля обсудили в ходе телефонного разговора операции израильской армии (ЦАХАЛ) против палестинского движения ХАМАС и ливанской «Хезболлы».

Остин подчеркнул также во время беседы необходимость дипломатического решения для безопасного возвращения гражданских лиц в свои дома по обе стороны границы.

При этом глава Пентагона отметил, что США готовы защищать военнослужащих, своих партнеров и союзников перед лицом «угроз со стороны Ирана» и поддерживаемых им движений.

Армия Ливана опровергла отход от границы с Израилем
Политика
Фото: John Moore / Getty Images

23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целью, как и начатой наземной операции, названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой. 27 сентября при авиаударе Израиля по югу Бейрута погиб лидер группировки Хасан Насралла.

Как сообщил Минздрав Ливана, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. В ночь на 1 октября Тель-Авив нанес удар по южной части Бейрута. ЦАХАЛ начала целевые рейды против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Reuters со ссылкой на источник сообщал, что ливанская армия после начала этих рейдов отступила от своих позиций вдоль южной границы Ливана с Израилем примерно на 5 км. Однако ливанские войска опровергли отход от границы.

Теги
Минобороны США Израиль Хезболла палестино-израильский конфликт
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