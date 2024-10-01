Армия Ливана опровергла отход от границы с Израилем

Ливанские войска опровергли отход от границы с Израиле после начала рейдов ЦАХАЛ, сообщает иранский телеканал Press TV.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил, что ливанская армия отступила от своих позиций вдоль южной границы Ливана с Израилем примерно на 5 км. Представитель ливанской армии не подтвердил и не опроверг это перемещение, отмечает Reuters.

23 сентября израильская армия объявила о начале операции «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целью, как и начатой наземной операции, названа защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой. 27 сентября при авиаударе Израиля по югу Бейрута погиб лидер группировки Хасан Насралла.

Как сообщил Минздрав Ливана, в стране в результате ударов Израиля погибли 95 человек, ранены 172. В ночь на 1 октября Израиль нанес удар по южной части Бейрута. ЦАХАЛ начала целевые рейды против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.