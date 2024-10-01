Жителя Приамурья приговорили к 13 годам колонии за финансирование ВСУ

Фигурант дела совершил 15 переводов средств на закупку украинской армией беспилотников и амуниции. Расследование в отношении мужчины вели с 2023 года

Амурский областной суд приговорил жителя региона за переводы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 13 годами лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Дело в отношении жителя поселка городского типа Магдагачи было возбуждено в 2023 году.

По информации правоохранителей, мужчина сделал 15 денежных переводов для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, амуниции и военной техники. Фигурант дела работал в локомотивном депо Забайкальской железной дороги.

В России регулярно выносят приговоры о госизмене. В частности, 30 сентября суд в Хабаровске приговорил к 15 годам колонии гражданина России за госизмену, диверсию и ряд других преступлений. Первые три года заключения обвиняемый проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года после выхода из заключения.

Летом 2024 года учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену и содействие террористической деятельности. По материалам дела, мужчина дважды перевел средства на счета украинского фонда «Вернись живым» (признан Минюстом нежелательной организацией на территории России). Первые пять лет преподаватель проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Первый перевод учителя был на сумму 100 тыс. руб., а второй — на сумму 20 тыс. руб. Оба перевода были конвертированы в криптовалюту Bitcoin и отправлены в фонд.