СК предъявил официальное обвинение экс-депутату от «Новых людей»

Следователи предъявили бывшему депутату Госдумы от «Новых людей» Григорию Шилкину официальное обвинение в растрате, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Шилкина обвиняют по ч. 4. ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата. Максимальное наказание по ней подразумевает до 10 лет лишения свободы.

«Настоящее уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета 24 сентября 2024 года <...> по факту растраты вверенного ему имущества ООО «АСЭП», — говорится в документах.

Шилкин досрочно сдал мандат в июле. В партии объяснили это тем, что депутат «решил вернуться к работе в сфере предпринимательства». В конце сентября его задержали и доставили в Москву для проведения следственных действий. На данный момент экс-депутат находится под арестом.

По версии следствия, уголовное дело в отношении Шилкина связано с его деятельностью на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который он занимал с 2009 по 2021 год. Источник РБК рассказал, что в деле фигурируют хищения на сумму около 2 млрд руб.

Архангельское специализированное энергетическое предприятие (АСЭП) было второй по величине сетевой компанией в Архангельской области. В 2020 году было признано банкротом.