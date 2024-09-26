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Суд арестовал ушедшего в июле из Думы депутата от «Новых людей»

Экс-депутата от «Новых людей» Шилкина арестовали до 24 ноября. РБК писал, что его задержали по обвинению в хищении около 2 млрд руб. в период, когда Шилкин возглавлял обанкротившуюся в 2020-м энергосетевую компанию
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Григорий Шилкин (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Басманный районный суд Москвы арестовал до 24 ноября бывшего депутата Госдумы от «Новых людей» Григория Шилкина, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Шилкин проходит обвиняемым по ч.4. ст. 160 УК (присвоение или растрата). Максимальное наказание по ней подразумевает до десяти лет лишения свободы.

О задержании Шилкина ранее сообщили источники РБК. По словам одного из них, экс-депутата задержали в Архангельске 25 сентября и доставили в Москву для проведения следственных действий.

Шилкин досрочно сдал мандат в июле, в партии объяснили это тем, что депутат «решил вернуться к работе в сфере предпринимательства».

В пресс-службе «Новых людей» сообщили РБК, что партия не осведомлена о деталях дела против Шилкина. «В партию, а затем в Госдуму он пришел, уже будучи предпринимателем. Правильно, что Григорий не стал прятаться от возможных обвинений за депутатской неприкосновенностью и добровольно сложил мандат», — заявили в пресс-службе.

Следователи задержали ушедшего в июле из Думы депутата от «Новых людей»
Политика
Григорий Шилкин

По версии следствия, уголовное дело в отношении экс-депутата связано с его деятельностью на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который он занимал с 2009 по 2021 год. Источник РБК рассказал, что в деле фигурируют хищения на сумму около 2 млрд руб.

Архангельское специализированное энергетическое предприятие (АСЭП) было второй по величине сетевой компанией в Архангельской области. В 2020 году было признано банкротом.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Басманный суд арест Новые люди хищение растрата
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