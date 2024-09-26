Следователи задержали ушедшего в июле из Думы депутата от «Новых людей»

Силовики задержали бывшего депутата Госдумы Григория Шилкина. Его подозревают в хищении в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье может составить до 10 лет лишения свободы

Григорий Шилкин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В среду, 25 сентября, сотрудники Следственного комитета задержали бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Об этом РБК сообщил источник, близкий к СК, подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Один из собеседников РБК рассказал, что Шилкин был задержан в Архангельске и доставлен в Москву для проведения следственных действий. «По месту жительства и в офисе экс-депутата были проведены обыски», — отметил собеседник.

Его подозревают в присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

Шилкин досрочно сдал депутатский мандат в конце июля. «Григорий Шилкин слагает с себя полномочия депутата Госдумы, поскольку решил вернуться к работе в сфере предпринимательства», — говорили тогда в пресс-службе партии.

Григорий Шилкин окончил Архангельский лесотехнический колледж Госкомвуза России и Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Шилкин начал карьеру на Краснофлотском машиностроительном заводе, затем работал инженером в РАО «Энергосбыт». Был генеральным директором Архангельского специализированного энергетического предприятия.

По версии следствия, уголовное дело в отношении экс-депутата связано с его деятельностью на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который он занимал с 2009 по 2021 год. Источник рассказал, что в деле фигурируют хищения на сумму около 2 млрд руб.

Архангельское специализированное энергетическое предприятие (АСЭП) было второй по величине сетевой компанией в Архангельской области. В 2020 году было признано банкротом.