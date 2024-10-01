 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане ,  
0 

В Дамаске прогремели взрывы на фоне работы ПВО

Сюжет
Операция Израиля в Ливане

Несколько взрывов прогремели в окрестностях сирийского Дамаска, сообщает SyriaTV и агентство SANA.

В частности, взрывы были слышны в районах вблизи пригорода и двух деревень рядом с Дамаском. SANA со ссылкой на сирийскую армию сообщает, что обстрел ведет израильская армия, а сирийские средства противовоздушной обороны ведут огонь по вражеским целям над районом Меззе.

Сообщения о взрывах приходят на фоне военной операции Израиля в Ливане, отмечает SyriaTV.

Армия Израиля объявила о начале рейдов на юге Ливана
Политика
Последствия атаки Израиля в Бейруте

Ранее Израиль нанес удар по южной части Бейрута. ЦАХАЛ начала целевые рейды против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. Военные отметили, что наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Подготовка к операции велась в последние месяцы, добавили в ЦАХАЛ.

В Дамаске раздались взрывы после атаки Ирана на Израиль
Политика

В начале апреля Израиль ударил по Дамаску. При атаке погибли высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди — это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии, — его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пять офицеров КСИР.

Теги
Сирия Израиль Ливан
Материалы по теме
В Дамаске раздались взрывы после атаки Ирана на Израиль
Политика
Армия Израиля объявила о начале рейдов на юге Ливана
Политика
Ynet узнал об одобрении властями Израиля нового этапа операции в Ливане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 104,17 (+0,7) Инвестиции, 30 сен, 17:44 Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 93,22 (+0,51) Инвестиции, 30 сен, 17:44
Правительство Японии ушло в отставкуПолитика, 04:32
Сирийская телеведущая погибла в ходе атаки Израиля на ДамаскПолитика, 04:17
На Украине работника военкомата оштрафовали на $20 за избиение мужчиныПолитика, 03:59
Борис Джонсон раскрыл, что Елизавета II в конце жизни болела раком костейОбщество, 03:47
Пентагон заказал МБР с новыми ядерными боеголовками на сумму $2,1 млрдПолитика, 03:26
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный ударПолитика, 03:18
В Дамаске прогремели взрывы на фоне работы ПВОПолитика, 03:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Хабаровского края анонсировал планы ограничить работу мигрантовОбщество, 02:37
Генштаб исключил изменение срока службы призывниковОбщество, 02:28
На Украине предложили переименовать Первомайск и ПавлоградПолитика, 02:07
Армия Израиля объявила о начале рейдов на юге Ливана⁠Политика, 01:59
Франция направила военный корабль в Ливан на случай эвакуацииПолитика, 01:42
Экс-главу научного центра при Минюсте заподозрили в крупном мошенничествеОбщество, 01:25
На подлете к Луганску сбили две ракеты ATACMSПолитика, 00:55