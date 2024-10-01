В Дамаске прогремели взрывы на фоне работы ПВО

Несколько взрывов прогремели в окрестностях сирийского Дамаска, сообщает SyriaTV и агентство SANA.

В частности, взрывы были слышны в районах вблизи пригорода и двух деревень рядом с Дамаском. SANA со ссылкой на сирийскую армию сообщает, что обстрел ведет израильская армия, а сирийские средства противовоздушной обороны ведут огонь по вражеским целям над районом Меззе.

Сообщения о взрывах приходят на фоне военной операции Израиля в Ливане, отмечает SyriaTV.

Ранее Израиль нанес удар по южной части Бейрута. ЦАХАЛ начала целевые рейды против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. Военные отметили, что наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Подготовка к операции велась в последние месяцы, добавили в ЦАХАЛ.

В начале апреля Израиль ударил по Дамаску. При атаке погибли высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди — это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии, — его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пять офицеров КСИР.