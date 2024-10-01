Зеленский пообещал особую встречу в формате «Рамштайн» на уровне лидеров

Предстоящая встреча Украины с членами НАТО в формате «Рамштайн» будет особенной, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Это будет особенный «Рамштайн», и наши партнеры получат все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы», — написал Зеленский.

По его словам, предложения Украины будут касаться как военной сфера, так и дипломатических инициатив. В Киеве и Вашингтоне уже готовятся к встрече с формате «Рамштайн», добавил политик. Украинская сторона ждет от партнеров предложение по укреплению своей стратегии, подчеркнул Зеленский.

Переговоры в формате «Рамштайн» на уровне глав государств состоятся в октябре в Германии. Последняя встреча группы по содействию Украине прошла в начале сентября. На ней стороны, в частности, обсудили поставки Украине средств противовоздушной обороны.

Зеленский в ходе недавнего визита в США выступил на Генассамблее ООН, встретился с действующим президентом Джо Байденом, кандидатом от демократов Камалой Харрис, экс-президентом Дональдом Трампом, а также посетил оборонный завод в Скрэнтоне.

В США политик привез «план победы», который включает пять пунктов. По данным The Times, четыре основных пункта плана — это продолжение операции в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине.

The Wall Street Journal оценила пребывание украинского лидера в США как «прохладный прием». В Кремле сочли преждевременным анализ инициативы Зеленского, пока та официально не представлена, и пообещали добиться успеха в рамках военной операции независимо от заявлений Украины о плане.