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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Шебекино пострадал охранник промышленного предприятия

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Fermin Torrano / Anadolu Agency / Reuters
Фото: Fermin Torrano / Anadolu Agency / Reuters

В результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия ранен охранник», — написал губернатор.

Гладков сообщил о погибшем при ударе ВСУ по Шебекино
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Мужчина получил открытые ранения лица и левого бедра, его отправили в областную клиническую больницу.

Повреждения получило и само предприятие: взрыв задел несколько помещений, осколки повредили забор, загорелись поддоны. Очаг возгорания уже ликвидировали, уточнил Гладков.

После начала специальной военной операции Шебекино периодически подвергается атакам со стороны Украины. Так, 29 сентября город атаковал беспилотник — дрон ударил по «Газели». Днем ранее при атаке ВСУ на Шебекино погиб мирный житель, еще двое получили ранения.

Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино снаряд обстрел ВСУ пострадавший охранник
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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