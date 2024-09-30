При обстреле Шебекино пострадал охранник промышленного предприятия

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В результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области пострадал мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия ранен охранник», — написал губернатор.

Мужчина получил открытые ранения лица и левого бедра, его отправили в областную клиническую больницу.

Повреждения получило и само предприятие: взрыв задел несколько помещений, осколки повредили забор, загорелись поддоны. Очаг возгорания уже ликвидировали, уточнил Гладков.

После начала специальной военной операции Шебекино периодически подвергается атакам со стороны Украины. Так, 29 сентября город атаковал беспилотник — дрон ударил по «Газели». Днем ранее при атаке ВСУ на Шебекино погиб мирный житель, еще двое получили ранения.