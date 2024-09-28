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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о погибшем при ударе ВСУ по Шебекино

Гладков: при ударе ВСУ по Шебекино один человек погиб и двое пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Город Шебекино в Белгородской области подвергся удару ВСУ, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Еще два мирных жителя пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы, а также раны головы. Им оказали помощь в районной больнице и отпустили домой.

В результате попадания боеприпаса произошло возгорание в многоквартирном доме, его удалось потушить. Кроме того, повреждения получили еще четыре дома, два социальных и два коммерческих объекта, три легковушки и грузовик, а также газовые и водопроводы.

Во дворе одного из домов взорвался дрон. В результате повреждены окна в нескольких квартирах и четыре легковых автомобиля.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Вечером накануне, 27 сентября, украинский беспилотник атаковал автобус в Белгородском районе, в результате двое мужчин получили ранения. Инцидент произошел недалеко от села Ясные Зори.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино обстрел дроны
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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