Гладков: при ударе ВСУ по Шебекино один человек погиб и двое пострадали

Гладков сообщил о погибшем при ударе ВСУ по Шебекино

Фото: vvgladkov / Telegram

Город Шебекино в Белгородской области подвергся удару ВСУ, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Еще два мирных жителя пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы, а также раны головы. Им оказали помощь в районной больнице и отпустили домой.

В результате попадания боеприпаса произошло возгорание в многоквартирном доме, его удалось потушить. Кроме того, повреждения получили еще четыре дома, два социальных и два коммерческих объекта, три легковушки и грузовик, а также газовые и водопроводы.

Во дворе одного из домов взорвался дрон. В результате повреждены окна в нескольких квартирах и четыре легковых автомобиля.

Вечером накануне, 27 сентября, украинский беспилотник атаковал автобус в Белгородском районе, в результате двое мужчин получили ранения. Инцидент произошел недалеко от села Ясные Зори.