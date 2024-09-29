Дроны ВСУ атаковали Шебекино и два села в Белгородской области

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Три населенных пункта в Белгородской области подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), предварительно никто не пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА по частному дому произошло возгорание — домовладение получило значительные повреждения», — написал он в телеграм-канале.

Второй случай произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. Там в результате атаки дрона сгорел жилой дом. Второй беспилотник повредил фасад частного дома.

Кроме этого, FPV-дрон атаковал «Газель» в городе Шебекино. Водитель не пострадал, был поврежден автомобиль.

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, в ночь на 29 сентября украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района, тогда пострадали три женщины.