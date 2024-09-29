Дроны ВСУ атаковали Шебекино и два села в Белгородской области
Три населенных пункта в Белгородской области подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), предварительно никто не пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА по частному дому произошло возгорание — домовладение получило значительные повреждения», — написал он в телеграм-канале.
Второй случай произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. Там в результате атаки дрона сгорел жилой дом. Второй беспилотник повредил фасад частного дома.
Кроме этого, FPV-дрон атаковал «Газель» в городе Шебекино. Водитель не пострадал, был поврежден автомобиль.
Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
Так, в ночь на 29 сентября украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района, тогда пострадали три женщины.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов