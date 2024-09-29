 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дроны ВСУ атаковали Шебекино и два села в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), предварительно никто не пострадал, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА по частному дому произошло возгорание — домовладение получило значительные повреждения», — написал он в телеграм-канале.

Второй случай произошел в селе Муром Шебекинского городского округа. Там в результате атаки дрона сгорел жилой дом. Второй беспилотник повредил фасад частного дома.

Кроме этого, FPV-дрон атаковал «Газель» в городе Шебекино. Водитель не пострадал, был поврежден автомобиль.

Три человека пострадали в результате атаки дрона в Белгородской области
Политика

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, в ночь на 29 сентября украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района, тогда пострадали три женщины.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Три человека пострадали в результате атаки дрона в Белгородской области
Политика
Два человека пострадали при обстреле в Белгородской области
Политика
Над Белгородской и Курской областями ночью сбили дроны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Кандидат в канцлеры Германии счел невозможной победу Украины над РоссиейПолитика, 17:17
«Ак Барс» обыграл лидера Восточной конференции КХЛСпорт, 17:05
Бастрыкин поручил забрать у МВД дело об избиении пенсионерки в УльяновскеОбщество, 17:00
Бывшего футболиста «Кальяри» Капоне нашли мертвым в отеле на СардинииСпорт, 16:53
Желающих отметить Новый год в Белоруссии россиян стало большеБизнес, 16:49
Дроны ВСУ атаковали Шебекино и два села в Белгородской областиПолитика, 16:37
Хабиб Нурмагомедов анонсировал следующий бой Махачева в январеСпорт, 16:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Le Parisien узнала о «кроте» из Ирана в операции по ликвидации НасраллыПолитика, 16:09
Площадь пожара на мебельной фабрике в Барнауле увеличилась в шесть разОбщество, 15:53
Клуб экс-тренера «Спартака» потерпел первое поражение в чемпионате ИталииСпорт, 15:51
Kyodo узнало о плане нового премьера Японии досрочно распустить парламентПолитика, 15:47
Экс-премьер Чехии назвал событие, что решит исход конфликта на УкраинеПолитика, 15:41
Алькарас стал соперником Хачанова по четвертьфиналу турнира в ПекинеСпорт, 15:30
Израиль взорвал в центре сектора Газа километровый туннель ХАМАС. ВидеоПолитика, 15:18