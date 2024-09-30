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Осужденный за передачу гостайны блогер Пыж вышел на свободу

Стрим Андрея Пыжа (справа) возле ИК-5
Стрим Андрея Пыжа (справа) возле ИК-5 (Фото: urbanturizm / VK)

Петербургский блогер, диггер, автор ютуб-канала UrbanTurizm Андрей Пыж, известный под псевдонимом МШ, осужденный в 2021 году на пять лет колонии за распространение гостайны, раньше срока вышел на свободу.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в сообществе Urbanturizm в соцсети «ВКонтакте». Пыж провел в заключении три года.

У ворот колонии ИК-5 его встретили поклонники, которые на месте организовали стрим, в ходе которого МШ ответил на все вопросы подписчиков о его уголовном деле, условиях пребывания в колонии и планах на будущее.

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Общество
Андрей Пыж

Андрей Пыж, также известный как МШ или Андрей Няшный, был арестован в августе 2020 года по обвинению в незаконном получении и перемещении за рубеж государственной тайны (ч. 2 ст. 283.1 Уголовного кодекса).

Блогера обвинили в незаконном получении секретных сведений и перемещении носителей таких сведений за пределы России. В уголовном деле речь шла о документах, которые Пыж на флеш-накопителях перевез на Украину. По его словам, он хотел использовать эти материалы в личных целях для своего видеоблога.

29 октября 2021 блогера приговорили к пяти годам колонии общего режима. Оспорить приговор в апелляционной и кассационной инстанциях не удалось, но в итоге Пыж не отбыл свой срок полностью и вышел по УДО.

Теги
диггеры гостайна ИК-5 Санкт-Петербург
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