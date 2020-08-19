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СМИ связали арест блогера Пыжа с передачей информации о Метро-2

По информации ТАСС, видеоблогера, который имеет российское и украинское гражданство, арестовали за перевозку на Украину секретных данных о московском метро. Telegram-канал Baza утверждает, что речь идет о Метро-2
Андрей Пыж
Андрей Пыж (Фото: urbanmsh / VK)

Видеоблогер и ведущий YouTube-канала Urbanturizm Андрей Пыж, известный также как МШ или Андрей Няшный, был арестован в связи с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами России», — сообщил он, добавив, что эти сведения относятся к государственной тайне.

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Андрей Пыж

Как сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на неназванные источники, видеоблогера могли арестовать за подготовку к съемкам и сбор информации о московском Метро-2.

«Не могу никак комментировать», — заявил РБК адвокат Пыжа Алексей Хальзов.

РБК направил запрос в в Центр общественных связей ФСБ.

Метро-2— неофициальное название бывших засекреченных московских подземных транспортных сооружений мобилизационного предназначения, находившихся в ведении Службы специальных объектов Главного управления специальных программ президента России и Минобороны вплоть до 1999 года. Эти стратегические подземные коммуникации примыкают к московскому метрополитену, но не входят в его состав.

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Об аресте Андрея Пыжа стало известно 6 августа. Как сообщили РБК в пресс-службе Мещанского суда Москвы, его обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и распространении этих сведений. Согласно ст. 283.1 УК, ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. По данным издания «Открытые медиа», Пыж арестован по запросу ФСБ. Сейчас он находится в столичном СИЗО «Лефортово».

По информации ТАСС, в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего видеоблога. Источник агентства говорил, что эти документы находятся под грифом «секретно».

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Другой собеседник ТАСС сообщал, что правоохранительные органы давно следили за Пыжом. «Экспертиза о наличии гостайны в документах, изъятых у блогера, проводится в настоящее время в Тверской области в экспертном центре, где проводятся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме», — сказал он. Эту информацию подтвердили источники Baza.

По сведениям Telegram-канала, за блогером следили около года, помимо дома Пыжа оперативники также обыскали квартиру его девушки. Его задержали в Москве, на Патриарших прудах перед встречей с другом, утверждает Baza.

Блогер Андрей Пыж, у которого есть гражданство России и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. На его YouTube-канал Urbanturizm подписано 799 тыс. человек.

Авторы: Михаил Юшков, Екатерина Костина
Теги: видеоблогер, арест, секретные документы, Московский метрополитен
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