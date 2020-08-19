СМИ связали арест блогера Пыжа с передачей информации о Метро-2
Видеоблогер и ведущий YouTube-канала Urbanturizm Андрей Пыж, известный также как МШ или Андрей Няшный, был арестован в связи с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.
«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами России», — сообщил он, добавив, что эти сведения относятся к государственной тайне.
Как сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на неназванные источники, видеоблогера могли арестовать за подготовку к съемкам и сбор информации о московском Метро-2.
«Не могу никак комментировать», — заявил РБК адвокат Пыжа Алексей Хальзов.