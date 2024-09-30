На Украине снова разрешили включать кондиционеры и уличное освещение

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Украинским чиновникам разрешили использовать кондиционеры, а местным властям — освещение улиц и парков, следует из распоряжения правительства Украины.

Речь идет о внесении изменений в распоряжение кабмина от 7 июня 2024 года, когда эти ограничения ввели для экономии электроэнергии. Они должны были действовать до 31 декабря, но срок перенесли на 30 сентября.

Изначально ограничения ввели «в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетической системе» страны.

По данным The Washington Post, для Украины, которая пытается восстановить свою энергосистему после массированных ударов, предстоящая зима может стать одной из самых тяжелых за все время боевых действий.

Энергосистема Украины разрушена на 80%, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, зимой без тепла в стране могут остаться «миллионы людей».

26 августа 2024 года Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве отметили, что целями удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.