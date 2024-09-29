МВД: причиной аварии под Краснодаром мог стать выезд грузовика на встречку

МВД назвало возможную причину ДТП с автобусом под Краснодаром

Video

Авария с автобусом под Краснодаром могла произойти из-за выезда водителя грузовика на встречную полосу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

«Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем MAN выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом Yutong», — отметили в МВД, добавив, что после ДТП транспортные средства загорелись.

Авария произошла вечером 29 сентября на 16 км автодороги «Темрюк — Краснодар-граница Ставропольского края», в районе станицы Старокорсунской.

Автобус осуществлял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь, внутри находились 49 пассажиров — болельщиков гандбольной команды. Все они успели покинуть горящий автобус. Вскоре возгорание потушили.

В итоге 29 пассажиров и водитель автобуса пострадали. Водитель грузовика погиб. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета по Краснодарскому краю.