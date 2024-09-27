СК попросил Мосгорсуд арестовать фигуранта дела о госизмене

СК попросил Мосгорсуд арестовать мужчину по фамилии Вакулов по обвинению в госизмене, фигуранту грозит пожизненное заключение. Фабула дела неизвестна. Как правило, в таких делах она не разглашается из-за закрытости процессов

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Следственный комитет попросил арестовать фигуранта дела о государственной измене по фамилии Вакулов, соответствующее ходатайство поступило в Мосгорсуд, следует из картотеки.

Вакулову вменяют ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена), по ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фабула дела неизвестна. Процессы по делам госизмене, как правило, проходят в закрытом режиме.

Ранее уголовное дело о госизмене завели в отношении жителя Тюменской области: ему вменили новую статью УК — 275.1 (о сотрудничестве с иностранным государством или организацией). По ней грозит срок от трех до восьми лет.

По версии ФСБ, мужчина «предложил свои услуги в сфере программирования» и «выполнял задания, полученные от иностранной организации».