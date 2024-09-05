Жителю Севастополя дали 16 лет колонии за сотрудничество с СБУ

Фото: sevproc / VK

Севастопольский городской суд приговорил местного жителя к 16 годам лишения свободы за работу на украинскую спецслужбу, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, мужчина установил контакт сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), по заданию которого с сентября 2022 года по апрель 2023 года передавал данные о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты. Ранее его осудили за незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ. «РИА Новости» со ссылкой на местное управление ФСБ уточняет, что он хранил около 350 грамм тротила.

Мужчину признали виновным в государственной измене по ст. 275 Уголовного кодекса. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 450 тыс. руб.

После начала военной операции на Украине власти сообщили о десятках заведенных дел по статье о госизмене. В июне Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за сговор с СБУ. Осужденный предлагал представителям спецслужб «оказание содействия в противодействии проведению специальной военной операции», уточнили в суде.