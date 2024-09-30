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В Перми из-за короткого замыкания начался пожар на химзаводе

В Перми из-за короткого замыкания начался пожар на химзаводе
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В Перми произошел пожар на предприятии «Камтэкс-Химпром», сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Произошло короткое замыкание насоса в градирной. Сгорели кабели на площади 40 кв. м», — рассказали в ведомстве. В результате никто не пострадал, добавили в МЧС. Возгорание удалось локализовать в 13:13 мск, а уже к 13:25 мск пожарные ликвидировали открытое горение.

«Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода им. Г.К. Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. Предприятие выпускает фталевый ангидрид, фумаровую и бензойную кислоты.

РБК направил запрос в «Камтэкс-Химпром».

На химзаводе в Германии произошел крупный пожар
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Накануне, 29 сентября, в Барнауле на площади 6 тыс. кв. м загорелась мебельная фабрика. Огонь охватил третий, четвертый и пятый этажи шестиэтажного здания. Пожарные спасли одного человека, информации о пострадавших не было.

Теги
Пермь химзавод Пожар МЧС новости
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