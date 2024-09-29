Площадь пожара на мебельной фабрике в Барнауле увеличилась в шесть раз

Фото: Антонина Каршина / ТАСС

В Барнауле площадь пожара на мебельной фабрике выросла в шесть раз, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Площадь пожара в Барнауле увеличилась до 6000 квадратов», — говорится в сообщении.

Пожарные, как отмечает ведомство, также препятствуют распространению огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. На месте работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Пожар на мебельной фабрике на улице Попова в Барнауле возник днем 29 сентября. Как ранее сообщало МЧС, площадь огня составляла 1 тыс. кв. м.

Горящее строение представляет собой шестиэтажное здание. По данным «Комсомольской правды в Барнауле», горят третий, четвертый и пятый этажи. Из здания спасли одного человека. О причинах пожара пока не сообщается.

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