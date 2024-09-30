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Экономика ,  
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Минэкономики оценило, что инвестиции обеспечат треть роста ВВП

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Минэкономразвития ожидает, что треть прироста экономики в ближайшие три года обеспечат инвестиции. Такой прогноз ведомство дало на основе проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

«Основным источником роста выступит частная предпринимательская инициатива при одновременном сохранении поддержки со стороны бюджетных источников. Рост инвестиций позволит нарастить объемы предложения отечественных товаров для удовлетворения спроса», — отметили в ведомстве.

Согласно прогнозу Минэка, рост ВВП России в 2025 году составит 2,5%, в 2026-м — 2,6%, в 2027-м — 2,8%.

Проект бюджета России на 2025–2027 годы внесли в Госдуму
Экономика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Проект бюджета внесли в Госдуму днем 30 сентября. Правительство запланировало рост доходов с 36,1 трлн в 2024-м до 43,2 трлн в 2027-м. Расходная часть также вырастет с 41,5 трлн до 45,9 трлн. Приоритетными задачами в финансировании правительство назвало 19 национальных проектов, на которые предлагается выделить 18 трлн руб. на три года, а в течение шести лет — 40 трлн руб.

Теги
Минэкономразвития проект бюджета Инвестиции
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