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Проект бюджета России на 2025–2027 годы внесли в Госдуму

В проекте бюджета правительство запланировало рост доходов с ₽36,1 трлн в 2024 году до ₽40,29 трлн в 2025-м и до ₽43,2 трлн в 2027 году. Расходная часть также вырастет с ₽41,5 трлн в этом году до ₽45,9 трлн в 2027-м
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, сообщила пресс-служба Белого дома.

Доходная часть бюджета, согласно законопроекту, составит:

в 2025 году — 40,3 трлн руб.,

в 2026 году — 41,8 трлн руб.,

в 2027 году — 43,2 трлн руб.

Расходная часть составит:

в 2025 году — 41,5 трлн руб.,

в 2026 году — 44 трлн руб.,

в 2027 году — 45,9 трлн руб.

В правительстве прогнозируют рост доходов федерального бюджета с 36,1 трлн руб. в этом году до 40,29 трлн руб. в 2025-м (плюс 11,6%). «В последующие годы продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета», — сообщили в Белом доме. Объем расходов также будет увеличен с 39,4 трлн руб. в 2024-м до 41,46 трлн руб. в будущем году, 44 трлн руб. в 2026-м и 45,9 трлн руб. в 2027 году.

Исполнение трехлетнего бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025-м, 0,9% — в 2026 году и 1,1% — в 2027-м, говорится в сообщении правительства.

Приоритетными задачами в финансировании правительство назвало 19 нацпроектов, на которые предлагает выделить 18 трлн руб. на три года, а в течение шести лет — 40 трлн руб.

В новом бюджете планируется выделить:

  • на раздел «Социальная политика» — 6,4 трлн руб. в 2025 году, 7,19 трлн руб. в 2026-м и 7,24 трлн руб. в 2027 году;
  • на образование — соответственно 1,57 трлн, 1,68 трлн и 1,75 трлн руб.;
  • на обороноспособность — «в проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО. Ресурсы будут предусмотрены (и уже предусмотрены) на оснащение Вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК», сообщили в правительстве;
  • на здравоохранение — 1,86 трлн руб. в 2025 году, 1,86 трлн руб. в 2026-м и 1,91 трлн руб. в 2027 году;
  • на госпрограмму «Развитие транспортной системы» — 4,8 трлн руб. (1,487 трлн, 1,668 трлн и 1,682 трлн руб. соответственно).
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Теги
Григорий Набережнов Григорий Набережнов
Бюджет расходы доходы экономика России федеральный бюджет правительство Госдума
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