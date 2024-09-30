«Искандер-М» нанес ракетный удар в Николаевской области. Видео

Минобороны отчиталось об ударе «Искандером-М» по эшелону боеприпасов ВСУ

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Российские военные ударом из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожили эшелон боеприпасов украинской армии в Николаевской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области», — говорится в сообщении.

В результате удара было уничтожено 12 вагонов с боеприпасами, в том числе западного производства, добавили в Минобороны.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км. Обладают возможностью установки ядерных боеголовок.

Ранее 30 сентября в Николаевской области сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры. Глава областной администрации Виталий Ким заявил, что объект критической инфраструктуры загорелся после ночного удара в Баштанском районе.

Как сообщило издание «Страна», удар был связан с железной дорогой. «Укрзализныця» (компания «Украинские железные дороги») написала в своем телеграм-канале, что из-за удара перегон Долинская — Николаев был закрыт для движения поездов.

Минобороны России неизменно подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.