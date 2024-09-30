В Николаевской области сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры загорелся после ночного удара в Баштанском районе Николаевской области, сообщил глава областной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале.
«Баштанский район <...>. Возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Вовлечены все необходимые службы для ликвидации последствий. Информация о пострадавших уточняется», — написал Ким.
Как сообщило издание «Страна», удар был связан с железной дорогой. «Укрзализныця» (компания «Украинские железные дороги». — РБК) написала в своем телеграм-канале, что из-за удара перегон Долинская — Николаев был закрыт для движения поездов.
Пассажиров поезда № 122/121 Киев — Херсон на станции Долинской пересадили на автобусы, чтобы они смогли доехать до Херсона и Николаева. Вечером планируется запускать обратные автотрансферы из этих городов.
Ночью 28 сентября в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Тогда же ее объявили в Киеве, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Тернопольской областях. В Киевской области сработала система ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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