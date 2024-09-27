Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела пожилого наемника из США

Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)

Уголовное дело в отношении 72-летнего американца Стефана Хаббарда об участии в конфликте на Украине начал рассматривать Мосгорсуд, сообщает ТАСС. Подсудимый выступил на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), его судят за наемничество.

В ходе заседания стало известно, что Хаббард — 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он переехал на Украину в 2014 году и жил в гражданском браке. Мужчину доставили в Мосгорсуд силами военной полиции. На заседании прокурор попросила арестовать его на полгода, обосновывая ходатайство тем, что Хаббард может скрыться от правосудия или воспрепятствовать производству по уголовному делу.

17 сентября верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из Алжира Кусеила Луадахи за службу на стороне ВСУ. По версии следствия, ⁠еще в марте 2022 года тот прибыл в пункт постоянной дислокации интернационального легиона территориальной обороны Украины, где прошел необходимую военную и стратегическую подготовку.

В прокуратуре отметили, что за время службы с марта 2022 по июнь 2024 года «он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2 млн руб.».