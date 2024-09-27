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Военная операция на Украине ,  
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Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела пожилого наемника из США

В Москве начался суд над завербованным ВСУ 72-летним наемником Хаббардом
Сюжет
Военная операция на Украине
Стефан Джеймс Хаббард
Стефан Джеймс Хаббард (Фото: boris_rozhin / Telegram)

Уголовное дело в отношении 72-летнего американца Стефана Хаббарда об участии в конфликте на Украине начал рассматривать Мосгорсуд, сообщает ТАСС. Подсудимый выступил на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), его судят за наемничество.

В ходе заседания стало известно, что Хаббард — 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. Он переехал на Украину в 2014 году и жил в гражданском браке. Мужчину доставили в Мосгорсуд силами военной полиции. На заседании прокурор попросила арестовать его на полгода, обосновывая ходатайство тем, что Хаббард может скрыться от правосудия или воспрепятствовать производству по уголовному делу.

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

17 сентября верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы наемника из Алжира Кусеила Луадахи за службу на стороне ВСУ. По версии следствия, ⁠еще в марте 2022 года тот прибыл в пункт постоянной дислокации интернационального легиона территориальной обороны Украины, где прошел необходимую военную и стратегическую подготовку.

В прокуратуре отметили, что за время службы с марта 2022 по июнь 2024 года «он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 2 млн руб.».

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Теги
Мосгорсуд Украина наемники США ВСУ
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