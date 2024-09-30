В ХАМАС заявили о смерти одного из лидеров движения в Ливане

Фатха Шарифа Абу аль-Амина (Фото: UNWatch / X)

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о смерти его лидера в Ливане Фатха Шарифа Абу аль-Амина, передает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Движение ХАМАС скорбит о мученической смерти своего лидера в Ливане и члена руководства за рубежом Фатха Шарифа Абу аль-Амина после израильского рейда, направленного против него в Ливане», — приводит телеканал слова из заявления представителей движения.

Аль-Амин погиб 30 сентября вместе с женой и двумя детьми в своем доме в лагере Аль-Бусс на юге Ливана при авиаударе Израиля.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильский рейд был направлен на лагерь палестинских беженцев неподалеку от южного города Тир, отметив, что тот впервые подвергся нападению.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на Израиль. С территории сектора Газа они нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».

За последние недели Израиль неоднократно сообщал о ликвидации лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы». Убийство руководства ХАМАС он называл одной из своих главных военных целей.

В сентябре Израиль нанес по сектору Газа удар, в результате которого были убиты замглавы внутренней безопасности ХАМАС Мохаммед Мурси и члены его семьи. В августе ЦАХАЛ заявила об уничтожении двух высокопоставленных членов движения при ударе по городу Дженин, расположенному на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, вечером 27 сентября ЦАХАЛ нанесла удар по подземному центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, в результате которого погиб многолетний лидер группировки Хасан Насралла.