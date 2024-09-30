 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

В ХАМАС заявили о смерти одного из лидеров движения в Ливане

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Фатха Шарифа Абу аль-Амина
Фатха Шарифа Абу аль-Амина (Фото: UNWatch / X)

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о смерти его лидера в Ливане Фатха Шарифа Абу аль-Амина, передает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Движение ХАМАС скорбит о мученической смерти своего лидера в Ливане и члена руководства за рубежом Фатха Шарифа Абу аль-Амина после израильского рейда, направленного против него в Ливане», — приводит телеканал слова из заявления представителей движения.

Аль-Амин погиб 30 сентября вместе с женой и двумя детьми в своем доме в лагере Аль-Бусс на юге Ливана при авиаударе Израиля.

Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильский рейд был направлен на лагерь палестинских беженцев неподалеку от южного города Тир, отметив, что тот впервые подвергся нападению.

Израиль отчитался о серии атак по 120 объектам «Хезболлы»
Политика
Бейрут, Ливан

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на Израиль. С территории сектора Газа они нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи».

За последние недели Израиль неоднократно сообщал о ликвидации лидеров ХАМАС и ливанской «Хезболлы». Убийство руководства ХАМАС он называл одной из своих главных военных целей.

В сентябре Израиль нанес по сектору Газа удар, в результате которого были убиты замглавы внутренней безопасности ХАМАС Мохаммед Мурси и члены его семьи. В августе ЦАХАЛ заявила об уничтожении двух высокопоставленных членов движения при ударе по городу Дженин, расположенному на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, вечером 27 сентября ЦАХАЛ нанесла удар по подземному центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, в результате которого погиб многолетний лидер группировки Хасан Насралла.

«Хезболла»: что это за группировка, ее цели, отношения с Израилем
База знаний
Фото:Courtney Kealy / Getty Images

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Кремль заявил о готовности поправок в ядерную доктрину

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ХАМАС Израиль погибший
Материалы по теме
FT раскрыла, как разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу»
Политика
Израиль нанес удар по нефтяным резервуарам в Йемене
Политика
Израиль взорвал в центре сектора Газа километровый туннель ХАМАС. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:37
Организатор обмена активами продлил срок приема заявок от нерезидентовИнвестиции, 11:23
Путин заявил о подготовке Украины к новой войнеПолитика, 11:21
Выход за рамки: как малый бизнес преодолевает барьеры при масштабированииНациональные проекты, 11:19
Что недавний обвал акций Nvidia значит для ИИPro, 11:18
Арендатор шахт ЛНР начнет экспорт угля через МариупольБизнес, 11:17
Почему в страховании человек важнее ботаОтрасли, 11:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Полиция задержала напавшего с ножом на пассажира московского метроОбщество, 11:10
Украинцам отказались показывать полный «план победы» ЗеленскогоПолитика, 11:08
Малкин впервые в карьере забросил три шайбы в предсезонном матче НХЛСпорт, 11:07
Генштаб раскрыл, как будут раздавать повестки в осенний призывПолитика, 11:05
МВД анонсировало появление публичного реестра нелегалов в РоссииОбщество, 11:01
Названы районы Москвы с наибольшим сокращением предложения новостроекНедвижимость, 11:01
Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом в Волгоградской областиОбщество, 10:57