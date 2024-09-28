Власти сообщили о работе ПВО в Киевской области
В Киевской области сработала система ПВО, сообщили в городской военной администрации.
В Киеве звучит воздушная тревога, городские власти призвали жителей пройти в укрытия.
Ее также объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской. Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Тернопольской областях, следует из данных мониторинговых пабликов.
Этой ночью, как сообщает Суспiльне, взрывы прогремели в Днепре и вблизи Черкасс.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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