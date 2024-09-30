Боец самообороны погиб при атаке дрона в Белгородской области
Украинские военные с помощью БПЛА атаковали поселок Октябрьский в Белгородском районе, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«При исполнении боевых задач погиб боец нашей самообороны. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приемном отделении Октябрьской районной больницы», — рассказал Гладков в телеграм-канале.
Кроме того, один мирный житель получил ранения — у него ожоги предплечья и голеней. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался, добавил губернатор.
Этой ночью примерно в два часа в течение 16 минут на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Позже губернатор сообщил, что силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей.
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