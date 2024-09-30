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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и окрестностями

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают», — написал Гладков в телеграм-канале.

До этого в течение 16 минут на всей территории региона была объявлена ракетная опасность.

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За прошедшие сутки 29 сентября в Белгородской области были сбиты три украинских беспилотника. Еще в тот же день несколько дронов нанесли удары по селам Вязовое и Муром и по городу Шебекино. В результате были повреждены несколько частных домов и автомобиль.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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