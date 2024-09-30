Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и окрестностями

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают», — написал Гладков в телеграм-канале.

До этого в течение 16 минут на всей территории региона была объявлена ракетная опасность.

За прошедшие сутки 29 сентября в Белгородской области были сбиты три украинских беспилотника. Еще в тот же день несколько дронов нанесли удары по селам Вязовое и Муром и по городу Шебекино. В результате были повреждены несколько частных домов и автомобиль.