Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и окрестностями
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают», — написал Гладков в телеграм-канале.
До этого в течение 16 минут на всей территории региона была объявлена ракетная опасность.
За прошедшие сутки 29 сентября в Белгородской области были сбиты три украинских беспилотника. Еще в тот же день несколько дронов нанесли удары по селам Вязовое и Муром и по городу Шебекино. В результате были повреждены несколько частных домов и автомобиль.
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