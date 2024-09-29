В Белгородской области сбили третий за сутки украинский дрон

Средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Белгородскую область, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дрон был сбит около 21:45 мск.

Это третий беспилотник, уничтоженный над регионом за сутки. Первый дрон сбили около 9:10 мск, второй — примерно в 21:30 мск.

За прошедший день три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В селе Вязовое Краснояружского района после удара дрона по частному дому произошел пожар. Село Муром Шебекинского городского округа атаковали два беспилотника, в результате чего один дром в селе сгорел, другой получил повреждения. Также FPV-дрон атаковал «Газель» в Шебекино.