«РИА Новости» узнало, что соучастники экс-мэра Сочи находятся на свободе

В уголовном деле бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которого суд арестовал по делу о присвоении и растрате, есть неустановленные соучастники. Об этом сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого оказались материалы дела.

«На свободе продолжают находиться неустановленные соучастники преступления, круг которых на данный момент окончательно не определен», — говорится в материалах дела.

Копайгородский был арестован 25 сентября 2024 года по решению Мещанского суда Москвы до 18 ноября. Экс-чиновнику вменяют ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата в особо крупном размере. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Адвокат бывшего мэра Павел Зайцев говорил, что речь идет о присвоении двух земельных участков, ущерб по делу следствие оценило в 3,7 млн руб. Экс-чиновник свою вину отрицает.

Алексей Копайгородский занимал пост главы администрации Сочи с 2019 года по май 2024 года. Затем он подал в отставку

В сентябре Копайгородский отправился служить в зону спецоперации в составе добровольческого отряда. ТАСС со ссылкой на защиту бывшего чиновника писал, что тот перечислял деньги на помощь пострадавшим детям Донбасса.

В суде он попросил снова отправить его на фронт. Кроме того, Зайцев рассказал, что жена Копайгородского «сейчас также находится в зоне СВО и помогает военнослужащим армии России решать боевые задачи».