В Киеве раздались взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщают телеканал ТСН, издание Суспільне и агентство Укрінформ.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в городе работают средства противовоздушной обороны. «На Оболони работают силы ПВО», — написал он в телеграм-канале. В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Также были слышны несколько взрывов в Днепре и Житомире, передают ТСН и «Зеркало недели».
В прошлый раз средства ПВО вновь сработали в Киевской области два дня назад — ночью 28 сентября. В ту же ночь в Днепре и недалеко от Черкасс прозвучали взрывы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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