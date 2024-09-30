В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы, сообщают телеканал ТСН, издание Суспільне и агентство Укрінформ.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в городе работают средства противовоздушной обороны. «На Оболони работают силы ПВО», — написал он в телеграм-канале. В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Также были слышны несколько взрывов в Днепре и Житомире, передают ТСН и «Зеркало недели».

В прошлый раз средства ПВО вновь сработали в Киевской области два дня назад — ночью 28 сентября. В ту же ночь в Днепре и недалеко от Черкасс прозвучали взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.