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Военная операция на Украине ,  
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Три человека пострадали в результате атаки дрона в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района. Пострадали три женщины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Двух пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода попутным транспортом, одну довезла бригада скорой медицинской помощи.

Две женщины находятся в крайне тяжелом состоянии. Одна получила минно-взрывную травму, а также множественные проникающие осколочные ранения и лишилась обеих ног, вторая получила ранение грудной клетки, шеи и плеча. Третья женщина пострадала от минно-взрывной травмы и осколочного ранения шеи.

Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Два человека пострадали при обстреле в Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Губернатор Белгородской области регулярно сообщает об атаках и обстрелах со стороны ВСУ. В частности, накануне, 28 сентября, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две женщины и мужчина.

Днем ранее украинский дрон атаковал автобус в Белгородском районе, в результате двое мужчин получили ранения.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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