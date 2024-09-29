Три человека пострадали в результате атаки дрона в Белгородской области

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района. Пострадали три женщины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Двух пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода попутным транспортом, одну довезла бригада скорой медицинской помощи.

Две женщины находятся в крайне тяжелом состоянии. Одна получила минно-взрывную травму, а также множественные проникающие осколочные ранения и лишилась обеих ног, вторая получила ранение грудной клетки, шеи и плеча. Третья женщина пострадала от минно-взрывной травмы и осколочного ранения шеи.



Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

Губернатор Белгородской области регулярно сообщает об атаках и обстрелах со стороны ВСУ. В частности, накануне, 28 сентября, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две женщины и мужчина.

Днем ранее украинский дрон атаковал автобус в Белгородском районе, в результате двое мужчин получили ранения.