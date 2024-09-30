В Первомайске в ЛНР пропал свет из-за пожара на нескольких улицах

В поселке Сокологоровка (входит в Первомайский городской округ в ЛНР) на нескольких улицах произошел пожар, во всем поселке пропал свет. Об этом сообщил глава Первомайска Сергей Колягин.

«В течение нескольких часов идет борьба с тремя возгоранием на большой площади. Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка», — написал Колягин в телеграм-канале.

Он отметил, что горят жилые и нежилые дома, а также хозпостройки. В результате пожара весь поселок Сокологоровка обесточен. Местных жителей эвакуируют и доставляют в пункт временного размещения, добавил мэр.

По его словам, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. «Борьба с огнем продолжается, тушение пожара осложняет сильный порывистый ветер», — добавил Колягин.

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