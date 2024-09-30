 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Первомайске в ЛНР пропал свет из-за пожара на нескольких улицах

В поселке Сокологоровка (входит в Первомайский городской округ в ЛНР) на нескольких улицах произошел пожар, во всем поселке пропал свет. Об этом сообщил глава Первомайска Сергей Колягин.

«В течение нескольких часов идет борьба с тремя возгоранием на большой площади. Огнем охвачено несколько улиц на территории жилого массива Сокологоровка», — написал Колягин в телеграм-канале.

Он отметил, что горят жилые и нежилые дома, а также хозпостройки. В результате пожара весь поселок Сокологоровка обесточен. Местных жителей эвакуируют и доставляют в пункт временного размещения, добавил мэр.

По его словам, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. «Борьба с огнем продолжается, тушение пожара осложняет сильный порывистый ветер», — добавил Колягин.

Материал дополняется

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
В Первомайске в ЛНР пропал свет из-за пожара на нескольких улицахОбщество, 02:18
Финансисты с Уолл-стрит рассказали, что пугает в Харрис и ТрампеФинансы, 02:15
В ОНК сообщили об отсутствии жалоб от Иванова и Булгакова на СИЗОПолитика, 01:53
ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по посольствуПолитика, 01:33
В Дагестане загорелась гостиница «Киев»Общество, 01:27
Грузия предложила России перейти к делу по сближению с Абхазией и ОсетиейПолитика, 01:07
Число пострадавших в аварии с автобусом под Краснодаром выросло до 31Общество, 00:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
WSJ рассказала, как Telegram стал «охотничьими угодьями» для спецслужбТехнологии и медиа, 00:06
Иностранные авиакомпании заняли 40% российского рынка перевозок за рубежБизнес, 00:00
Сбербанк поднял ставки по вкладам до годаИнвестиции, 00:00
В Белгородской области сбили третий за сутки украинский дронПолитика, 29 сен, 23:27
МВД назвало возможную причину ДТП с автобусом под КраснодаромОбщество, 29 сен, 23:02
В «Хезболле» выбрали нового лидераПолитика, 29 сен, 22:53
В аварии под Краснодаром пострадали 29 человекОбщество, 29 сен, 22:41