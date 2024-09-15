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Политика ,  
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Пасечник связал с поджогами массовые пожары в ЛНР

Пасечник провел совещание с силовиками по ситуации с массовыми пожарами в ЛНР, в ходе которого они ему заявили о признаках умышленных поджогов. Возникшее накануне возгорание около села Степное перекинулось на завод

Пасечник связал с поджогами массовые пожары в ЛНР
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К массовым пожарам в ЛНР могли привести умышленные поджоги, заявил глава республики Леонид Пасечник.

Он провел заседание штаба обороны с участием представителей силовых ведомств, они обсудили совместные действия по ликвидации последствий массовых пожаров. «По их данным, есть признаки умышленных поджогов», — написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Он назвал особенно сложной ситуацию в Антрацитовском муниципальном округе и на ровеньковском направлении, а также сообщил о возгорании около пункта пропуска «Изварино». «Поручил предметно разобраться, установить источники возгорания в каждом случае и выяснить все обстоятельства», — заявил Пасечник.

Главам муниципальных образований поручили «срочно организовать опашку и покос травы», а также выставить пункты наблюдения для оперативной реакции на возможные возгорания. По словам Пасечника, для ликвидации возникших пожаров и предотвращении их последствий задействованы все службы. Он также распорядился «в самые короткие сроки» восстановить утраченные документы пострадавших.

Пожар в ЛНР перекинулся на цеха алюминиевого завода
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее в республиканском МЧС сообщили, что возникший накануне пожар в районе села Степное в Антрацитовском округе перекинулся на территорию алюминиевого завода. К вечеру возгорание удалось ликвидировать.

Утром ведомство предупредило о чрезвычайной и высокой пожароопасности в ряде районах ЛНР. Власти Антрацитовского округа 2 сентября ввели режим ЧС муниципального характера и объявили о сборе помощи пострадавшим от пожаров.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина ЛНР Леонид Пасечник пожары

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