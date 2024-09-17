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Общество ,  
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В ЛНР объявили режим ЧС регионального уровня из-за пожаров

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

На территории Луганской народной республики из-за массовых пожаров ввели режим ЧС, сообщила администрация региона.

«Предпринимаются различные меры по ликвидации возгораний. <...> Силы в ликвидации пожара задействованы достаточно серьезные», — сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов. Он подчеркнул, что сильные порывы ветра, скорость которых достигает 30 м в секунду, затрудняют работу.

Из-за сложных погодных условий пока преждевременно говорить «о какой-то стабилизации ситуации», в пострадавших от пожаров населенных пунктах провели эвакуацию, отметил Самойлов.

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Фото:МЧС России

Пожары зафиксированы в семи муниципальных образованиях республики, сложнее всего дела обстоят в Антрацитовском и Станично-Луганском муниципалитетах. Кроме того, «очаги возгорания» есть в Ровеньках, Краснодонском и Свердловском муниципальных округах.

Утром 15 сентября МЧС предупредило о чрезвычайной и высокой пожароопасности в некоторых районах ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что причиной массовых пожаров могли стать умышленные поджоги. О том, что местные жители «нашли бутылки с зажигательной смесью», сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

17 сентября по поручению главы МЧС Александра Куренкова в регион прибыли более 200 специалистов и 44 единицы техники. Сотрудников МЧС направляют в районы с наиболее сложной обстановкой. По данным ведомства, площадь пожаров в ЛНР превышает 3,4 тыс. га.

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