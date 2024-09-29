Президент Латвии сломал руку, катаясь на велосипеде

Эдгар Ринкевич (Фото: edgarsrinkevics / X)

Латвийский президент Эдгар Ринкевич сломал руку во время поездки на велосипеде, о полученной травме он сообщил в X.

«Велосипедный сезон подошел к концу. Большое спасибо доктору Крису Розенбергу и персоналу травматологической и ортопедической больницы за помощь не очень умному пациенту», — написал он.

По данным Delfi, Ринкевич получил переломы запястья правой руки и пальца левой руки. Инцидент произошел 28 сентября, на следующий день Ринкевич отправился в больницу, где врачи обнаружили переломы и наложили гипс.

Как уточнил советник президента по коммуникациям Мартиньш Драйгер, на работу президента травма не повлияет. Он также может писать и подписывать документы.

В ноябре 2018 года в Чили экс-министр внутренних дел Андрес Чадвик сломал руку, упав на лестнице в президентском дворце Ла-Монеда в Сантьяго.

После падения он продолжил работать, так как у него была назначена встреча с Себастьяном Пиньерой, который тогда занимал пост президента.