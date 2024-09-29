 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Латвии сломал руку, катаясь на велосипеде

Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич (Фото: edgarsrinkevics / X)

Латвийский президент Эдгар Ринкевич сломал руку во время поездки на велосипеде, о полученной травме он сообщил в X.

«Велосипедный сезон подошел к концу. Большое спасибо доктору Крису Розенбергу и персоналу травматологической и ортопедической больницы за помощь не очень умному пациенту», — написал он.

По данным Delfi, Ринкевич получил переломы запястья правой руки и пальца левой руки. Инцидент произошел 28 сентября, на следующий день Ринкевич отправился в больницу, где врачи обнаружили переломы и наложили гипс.

Как уточнил советник президента по коммуникациям Мартиньш Драйгер, на работу президента травма не повлияет. Он также может писать и подписывать документы.

Глава минздрава Камчатки попал в больницу с переломами после ДТП
Общество
Александр Гашков

В ноябре 2018 года в Чили экс-министр внутренних дел Андрес Чадвик сломал руку, упав на лестнице в президентском дворце Ла-Монеда в Сантьяго.

После падения он продолжил работать, так как у него была назначена встреча с Себастьяном Пиньерой, который тогда занимал пост президента.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Латвия Эдгар Ринкевич перелом
Материалы по теме
Президент Латвии сравнил закрытие Балтики для России с объявлением войны
Политика
В Латвии заявили о планах запретить россиянам покупать недвижимость
Политика
Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
В Белгородской области сбили третий за сутки украинский дронПолитика, 23:27
МВД назвало возможную причину ДТП с автобусом под КраснодаромОбщество, 23:02
В «Хезболле» выбрали нового лидераПолитика, 22:53
В аварии под Краснодаром пострадали 29 человекОбщество, 22:41
При аварии под Краснодаром погиб водитель грузовикаОбщество, 22:24
Президент Латвии сломал руку, катаясь на велосипедеПолитика, 22:11
Израиль после атаки в Йемене за 1,8 тыс. км пригрозил ударить еще дальшеПолитика, 21:44
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Чепалова заступилась за хоккеистов после данных о драке с командой ФСБСпорт, 21:43
Хуситы заявили о четырех погибших при атаке Израиля в ЙеменеПолитика, 21:30
Президент Ирана призвал не оставлять «Хезболлу» «в одиночестве»Политика, 21:17
СК назвал целенаправленной атаку беспилотника ВСУ на жилой дом в КурскеПолитика, 21:11
Под Краснодаром автобус сгорел после столкновения с грузовикомОбщество, 21:10
Гол Нгамалё через себя принес «Динамо» победу в десятом туре РПЛСпорт, 20:56
При крушении вертолета в Колумбии погиб весь экипаж из восьми военныхОбщество, 20:56