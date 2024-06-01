Глава минздрава Камчатки Гашков попал в больницу с переломами после ДТП

Глава минздрава Камчатки попал в больницу с переломами после ДТП

В одной из машин вместе с министром находился замглавы отдела по развитию здравоохранения минздрава Камчатки Денис Федотов. Он и водитель служебного автомобиля получили травмы

Александр Гашков (Фото: kamgov.ru)

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в ДТП, медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщили в правительстве края. Он получил переломы ребер и костей таза.

В результате аварии на участке автодороги «Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк» пострадали три человека, включая министра. В одной из машин вместе с Гашковым находился заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения министерства здравоохранения Камчатского края Денис Федотов. Он и водитель служебного автомобиля, в котором был министр, получили незначительные травмы. Всех пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу.

В правительстве края подчеркнули, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. Местное агентство «Кам 24» пишет, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, трое пострадали. По его данным, всего в транспортных средствах находились шесть человек, двое в медпомощи не нуждаются.

Гашков и Федотов находились в рабочей командировке в Усть-Большерецком муниципальном районе для решения вопросов, которые связаны с лекарственным обеспечением местных жителей.