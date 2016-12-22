Чилийский министр сломал руку в резиденции президента

В Чили министр внутренних дел Андрес Чадвик сломал руку, упав на лестнице в президентском дворце Ла-Монеда в Сантьяго 27 ноября. Об этом сообщает газета El Desconcierto.

По данным газеты, после падения он продолжил работать, так как у него была назначена встреча с президентом Себастьяном Пиньерой. Тем не менее вечером его коллеги настояли на том, чтобы он обратился за медицинской помощью.

В больнице врачи осмотрели министра, после чего ему диагностировали перелом правой руки, микротрещину в левой руке, вывих лодыжки и несколько ушибов. Главе МВД наложили две фиксирующие повязки. Врачи решают вопрос о необходимости операции.

Как сообщил El Desconcierto источник в резиденции президента, Чадвик упал на лестнице, когда смотрел в свой мобильный телефон.