 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК назвал целенаправленной атаку беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске

Сюжет
Военная операция на Украине

СК назвал целенаправленной атаку беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске
Video

Военные Украины совершили утром 29 сентября «целенаправленную атаку» на жилой дом в Курске, сообщила пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета (СК).

«Значительные разрушения получило здание, расположенное по ул. Ленина», — говорится в сообщении.

Осколки и фрагменты беспилотника, как уточняет ведомство, направят на экспертизу для уточнения типа и вида БПЛА.

Над Курской областью сбили беспилотник
Политика
Фото:Минобороны России

Ранее днем Минобороны сообщило о том, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в 12:45 мск.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда на территорию региона прорвались украинские военные. Там ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курск беспилотники ВСУ Следственный комитет
Материалы по теме
Над Курской областью сбили беспилотник
Политика
Над Белгородской и Курской областями ночью сбили дроны
Политика
Минобороны сообщило о новых попытках прорыва границы в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Израиль после атаки в Йемене за 1,8 тыс. км пригрозил ударить еще дальшеПолитика, 21:44
Чепалова заступилась за хоккеистов после данных о драке с командой ФСБСпорт, 21:43
Хуситы заявили о четырех погибших при атаке Израиля в ЙеменеПолитика, 21:30
Президент Ирана призвал не оставлять «Хезболлу» «в одиночестве»Политика, 21:17
СК назвал целенаправленной атаку беспилотника ВСУ на жилой дом в КурскеПолитика, 21:11
Под Краснодаром автобус сгорел после столкновения с грузовикомОбщество, 21:10
Гол Нгамалё через себя принес «Динамо» победу в десятом туре РПЛСпорт, 20:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
При крушении вертолета в Колумбии погиб весь экипаж из восьми военныхОбщество, 20:56
СК поручил проверить школу в Калининграде из-за не знающих русский детейОбщество, 20:36
Израиль отчитался о серии атак по 120 объектам «Хезболлы»Политика, 20:30
«Манчестер Юнайтед» вдесятером разгромно проиграл «Тоттенхэму»Спорт, 20:27
В Энергодаре сообщили об угрозе после уничтожения трансформатораПолитика, 20:22
Маск заявил, что грядущие выборы в США могут стать последнимиПолитика, 20:18
Ударившую русскоязычного ученика в Узбекистане учительницу оштрафовалиОбщество, 20:13