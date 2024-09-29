СК назвал целенаправленной атаку беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске
Военные Украины совершили утром 29 сентября «целенаправленную атаку» на жилой дом в Курске, сообщила пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета (СК).
«Значительные разрушения получило здание, расположенное по ул. Ленина», — говорится в сообщении.
Осколки и фрагменты беспилотника, как уточняет ведомство, направят на экспертизу для уточнения типа и вида БПЛА.
Ранее днем Минобороны сообщило о том, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. По данным ведомства, БПЛА уничтожили в 12:45 мск.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда на территорию региона прорвались украинские военные. Там ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.
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