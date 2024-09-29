Над Курской областью сбили беспилотник

Фото: Минобороны России

Средства ПВО сбили над территорией Курской области украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.

Там уточнили, что БПЛА самолетного типа уничтожили над регионом в 12:45 мск.

Ранее беспилотник над Курской областью сбили в ночь на 29 сентября. Утром в регионе две минуты действовала ракетная опасность.

Позже мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что в городе в результате «внешнего воздействия» получил повреждения жилой дом. По данным местного издания «46ТВ», повреждения получили квартиры на двух этажах — там выбило окна, повредило часть кирпичной кладки. Жителей соседних квартир эвакуировали.

В Курской области с 6 августа идут боевые действия, в тот день на территорию региона прорвались украинские военные. Там ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.