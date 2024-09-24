В Израиле раскрыли число иностранцев в плену ХАМАС

По данным израильского правительства, среди заложников ХАМАС в секторе Газа — 55 выходцев из 21 государства, помимо Израиля. Больше всего аргентинцев, тайцев, американцев и немцев

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В плену палестинской группировки ХАМАС остается 55 человек из 21 государства, помимо Израиля, говорится в инфографике израильского правительства, опубликованной советником премьер-министра Дмитрием Гендельманом.

Согласно приведенным данным, среди заложников числятся девять граждан Аргентины, восемь граждан Таиланда, семь граждан США, шесть граждан Германии, пять граждан Португалии, четыре гражданина Румынии, два гражданина Венгрии и по одному гражданину Австрии, Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Колумбии, Литвы, Непала, Польши, России, Сербии, Танзании, Украины и Франции. У некоторых из них, включая россиянина Александра Труфанова, есть второе гражданство Израиля.

31 августа Армия обороны Израиля обнаружила тела шестерых заложников, включая 32-летнего Александра Лобанова (двойное гражданство России и Израиля) в туннеле в Рафахе. В МИД России сообщили РБК, что делают все возможное для выявления из плена единственного остающегося заложника с российским гражданством. Во время перемирия в секторе Газа 24 ноября — 1 декабря 2023 года российское внешнеполитическое ведомство договорилось с руководством ХАМАС об обмене трех россиян — бабушки и матери Александра Труфанова, Ирины Татти и Елены Труфановой, а также Рона Кривого.

В общей сложности в плену ХАМАС остается 101 человек, в это число входят и те, кто уже мог погибнуть. При этом, по данным издания Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на закрытом заседании кнессета на минувшей неделе, что, вероятно, в живых остается лишь половина заложников.

В мае тогдашний премьер-министр Таиланда Сеттху Тхависин заявил о гибели двух из восьми тайских заложников. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве азиатского государства, израильские власти пришли к выводу, что оба заложника погибли еще в 2023 году, однако их тела остаются в секторе Газа. До атаки ХАМАС 7 октября в Израиле работали порядка 30 тыс. выходцев из Таиланда, преимущественно в сфере строительства и сельского хозяйства.