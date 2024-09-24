 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

В Израиле раскрыли число иностранцев в плену ХАМАС

Правительство Израиля: в плену ХАМАС остаются граждане 21 страны, помимо Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По данным израильского правительства, среди заложников ХАМАС в секторе Газа — 55 выходцев из 21 государства, помимо Израиля. Больше всего аргентинцев, тайцев, американцев и немцев
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

В плену палестинской группировки ХАМАС остается 55 человек из 21 государства, помимо Израиля, говорится в инфографике израильского правительства, опубликованной советником премьер-министра Дмитрием Гендельманом.

Согласно приведенным данным, среди заложников числятся девять граждан Аргентины, восемь граждан Таиланда, семь граждан США, шесть граждан Германии, пять граждан Португалии, четыре гражданина Румынии, два гражданина Венгрии и по одному гражданину Австрии, Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Колумбии, Литвы, Непала, Польши, России, Сербии, Танзании, Украины и Франции. У некоторых из них, включая россиянина Александра Труфанова, есть второе гражданство Израиля.

31 августа Армия обороны Израиля обнаружила тела шестерых заложников, включая 32-летнего Александра Лобанова (двойное гражданство России и Израиля) в туннеле в Рафахе. В МИД России сообщили РБК, что делают все возможное для выявления из плена единственного остающегося заложника с российским гражданством. Во время перемирия в секторе Газа 24 ноября — 1 декабря 2023 года российское внешнеполитическое ведомство договорилось с руководством ХАМАС об обмене трех россиян — бабушки и матери Александра Труфанова, Ирины Татти и Елены Труфановой, а также Рона Кривого.

Как убийство шестерых заложников повлияло на переговоры Израиля и ХАМАС
Политика
Фото:Raneen Sawafta / Reuters

В общей сложности в плену ХАМАС остается 101 человек, в это число входят и те, кто уже мог погибнуть. При этом, по данным издания Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на закрытом заседании кнессета на минувшей неделе, что, вероятно, в живых остается лишь половина заложников.

В мае тогдашний премьер-министр Таиланда Сеттху Тхависин заявил о гибели двух из восьми тайских заложников. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве азиатского государства, израильские власти пришли к выводу, что оба заложника погибли еще в 2023 году, однако их тела остаются в секторе Газа. До атаки ХАМАС 7 октября в Израиле работали порядка 30 тыс. выходцев из Таиланда, преимущественно в сфере строительства и сельского хозяйства.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль ХАМАС заложники
Материалы по теме
WSJ узнала, что в США не ожидают сделки Израиля и ХАМАС при Байдене
Политика
МИД рассказал о контактах с ХАМАС для вызволения заложников-россиян
Политика
Израиль предложил лидеру ХАМАС сделку в обмен на жизнь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 17:43
AP узнало о повреждении корабля ВМС США на Ближнем ВостокеПолитика, 21:01
Суд продлил до 25 декабря арест экс-замминистра обороны БулгаковаОбщество, 20:55
В Белгороде четыре человека получили ранения после атаки с воздухаПолитика, 20:49
«Хэдхантер» сообщила о байбэке на сумму до ₽10 млрд и «особом» дивидендеИнвестиции, 20:47
Экс-звезда «Ювентуса» перейдет в ЦСКАСпорт, 20:47
В России анонсировали запуск православного мессенджера «Зосима»Технологии и медиа, 20:41
Президент Бразилии заявил о «плане Маршалла наизнанку» для бедных странПолитика, 20:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Норникеля» подскочили после отмены ограничений для финского заводаИнвестиции, 20:18
В Калифорнии за два дня произошло два инцидента с советскими самолетамиОбщество, 20:10
Минобороны предложило вернуть порядок отправки на гауптвахту без судаПолитика, 20:08
Группа ЦИАН завершила основные этапы редомициляции в РоссиюИнвестиции, 20:05
Известный китайский экономист исчез после критики Си ЦзиньпинаПолитика, 20:02
Алаудинов заявил, что российские военные остановили ВСУ в Курской областиПолитика, 19:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:54