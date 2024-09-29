Песков назвал «утопическими» суждения Киева о принуждении России к миру
Размышления Киева о том, что Москву необходимо принудить к миру, мало опираются на действительность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя корректировку ядерной доктрины страны.
«Сами украинцы совершенно утопически рассуждают о том, что надо, дескать, Россию принуждать к миру», — сказал он.
Песков подчеркнул, что такие разговоры являются «ошибочными» и могут привести Киев к негативным последствиям.
25 сентября президент Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину. Поводом для этого стали обсуждения стран НАТО о возможном разрешении Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь российских территорий. По словам Путина, Россия сможет применить ядерное оружие, если получит «достоверную информацию» о «массированном» начале нападения на страну воздушно-космическими средствами. После этого Песков объяснил, что на внесение изменений в доктрину повлияли заявления западных властей о подготовке к военному конфликту с Россией.
О том, что Россию к миру можно только принудить, ранее сказал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, военный конфликт с Москвой «невозможно прекратить просто переговорами». В ответ Песков заявил, что эти слова являются «фатальной ошибкой».
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