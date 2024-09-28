Песков назвал роль заявлений Запада в изменении ядерной доктрины

Песков: слова о подготовке к войне с Россией отражают позицию Запада

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия воспринимает заявления властей стран Запада о подготовке к войне с Россией как их реальную позицию, это сыграло роль при подготовке изменений в ядерную доктрину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

«Мы строим свое понимание о подходах наших визави или наших партнеров <...> именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — сказал Песков.

Военные и чиновники стран Запада неоднократно заявляли о необходимости готовиться к военному конфликту с Россией. Так, в начале августа командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс заявил, что Россия может атаковать страны НАТО через пять лет, в связи с чем Германия разрабатывает оперативный план обороны. Президент России Владимир Путин говорил, что таких планов у Москвы нет.

Путин 25 сентября внес изменения в ядерную доктрину. Поводом для этого стали обсуждения стран НАТО насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений вглубь российской территории.

По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы».

Накануне Песков также заявил, что поправки предупреждают западные страны о последствиях возможного участия в нападении на Россию «различными средствами, причем необязательно ядерными».