В Минске заявили о невозможности мира на Украине без участия России

Проекты мирного урегулирования конфликта на Украине невозможны без участия Москвы и Минска, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Его слова со ссылкой приводит агентство «БелТА».

Если бы не только Белоруссия, но и другие страны понимали, что на самом деле происходит в зоне боевых действий и хотели бы остановить «кровавое противостояние двух братских народов», Москва и Киев уже давно были бы «за столом мирных переговоров», отметил министр.

«Однако без участия России ни один проект успеха иметь не будет», — заявил он. По его словам, это невозможно и без Белоруссии.

Страны ООН не позволили бы Украине воевать до «последнего украинца» в интересах западных стран, отметил Рыженков. Поэтому такие инициативы, как мирный план Бразилии и Китая, «очень своевременны», подчеркнул глава белорусского МИДа.

Китай и Бразилия намерены создать для урегулирования конфликта на Украине совместную платформу под названием «Друзья мира». Для обсуждения мирных инициатив эти страны провели на полях Генассамблеи ООН встречу.

Еще в мае 2024 года Бразилия и Китай подготовили «мирный план» из шести пунктов. Он включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и прекращение конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский этот план не принял, назвав его «деструктивным». Киев считает, что урегулирование конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которую Москва называет неприемлемой. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Зеленский «по-хамски» охарактеризовал китайско-бразильский план.

Российская сторона исключает переговоры на условиях, выдвинутых Украиной. Летом Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.