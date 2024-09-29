Для военных на херсонском направлении создали «подземный город»
Специалисты группировки войск «Днепр» создали на херсонском направлении «подземный город» для проживания и отдыха личного состава, сообщили в Минобороны. Об этом пишет ТАСС.
«В «подземном городе» имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что жилые помещения оборудованы электричеством, системой центрального оповещения и печками, туда проведена проточная вода. Кроме того, блиндажи оснащены внешней и внутренней связью.
Как отметили в Минобороны, коммуникации «города» находятся на глубине в четыре метра, а общая протяженность его переходов — более четырех километров.
28 сентября Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли за сутки более 1990 военнослужащих. Наибольшие потери, до 725 человек, они понесли на южнодонецком направлении, заявляло ведомство.
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