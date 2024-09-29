 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Для военных на херсонском направлении создали «подземный город»

Сюжет
Военная операция на Украине

Специалисты группировки войск «Днепр» создали на херсонском направлении «подземный город» для проживания и отдыха личного состава, сообщили в Минобороны. Об этом пишет ТАСС.

«В «подземном городе» имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская», — рассказали в ведомстве.

Херсонский губернатор заявил, что ВСУ выбили с больших островов на Днепре
Политика

Там уточнили, что жилые помещения оборудованы электричеством, системой центрального оповещения и печками, туда проведена проточная вода. Кроме того, блиндажи оснащены внешней и внутренней связью.

Как отметили в Минобороны, коммуникации «города» находятся на глубине в четыре метра, а общая протяженность его переходов — более четырех километров.

28 сентября Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли за сутки более 1990 военнослужащих. Наибольшие потери, до 725 человек, они понесли на южнодонецком направлении, заявляло ведомство.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Херсонская область «Днепр» отдых военные Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли почти 2 тыс. бойцов
Политика
Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Политика
Минобороны сообщило о взятии под контроль Мариновки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Япония отправила в Китай двух гигантских пандОбщество, 09:24
В Минске заявили о невозможности мира на Украине без участия РоссииПолитика, 09:05
Агрегаторы заявили о риске снижения турпотока из-за лимита для рассрочкиБизнес, 09:00
WP узнала, что США отговаривают Израиль от наземной операции в ЛиванеПолитика, 08:50
В Воронеже и окрестностях потушили пожары после падения сбитых БПЛАПолитика, 08:32
Для военных на херсонском направлении создали «подземный город»Политика, 08:15
ABC узнал о начале «маломасштабных перемещений» на границе с ЛиваномПолитика, 08:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
SuperJob рассказал об изменении отношения работодателей к кандидатам 50+Общество, 08:00
«РИА Новости» узнало, что соучастники экс-мэра Сочи находятся на свободеОбщество, 07:50
Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»Общество, 07:29
В Запорожье прогремели взрывыПолитика, 07:28
За ночь над Россией сбили 125 дроновПолитика, 07:27
Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подаренной Лавровым брошьюПолитика, 07:24
Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении атаки дроновПолитика, 06:53