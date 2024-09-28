Минобороны: потери украинских войск за сутки составили свыше 1990 человек

Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли почти 2 тыс. бойцов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 1990 военнослужащих, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Наибольшие потери они понесли на южнодонецком направлении — до 725 человек. Южная группировка российских войск нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки, Высокоивановки, Зализнянского, Дружковки, Курахово, Григоровки и Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР).

В результате работы группировки «Центр» потери противника за сутки составили свыше 620 военнослужащих. В общей сложности группировки войск «Восток», «Днепр», «Запад» и «Север» ликвидировали еще 645 военных ВСУ на разных направлениях.

Кроме того, средства ПВО за день сбили четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 43 украинских беспилотника.

С начала специальной военной операции на Украине Минобороны регулярно отчитывается о потерях ВСУ.

Так, накануне военное ведомство сообщило, что за прошедшую неделю российские военные нанесли 33 групповых удара по инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также по эшелону с западным вооружением и техникой ВСУ.